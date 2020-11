Tuleanțev e supărat că PSRM vrea să „rusifice” R. Moldova doar după ce au „pierdut puterea”

13:30

Mercur in Scorpion face trigon cu Neptun in Pesti. Ai ceva pe suflet. Din fericire este ceva de bine, dar nu stii cum sa procedezi. Numai cuvintele potrivite te pot ajuta. Iar Luna in Pesti te ajuta sa le gasesti. Poti incerca sa spui ce simti inainte ca Luna sa intre in Berbec. Te vei trezi din magie si e posibil sa nu iti mai gasesti cuvintele potrivite.