Тест на COVID: почему так долго

17:40

В условиях пандемии коронавируса нам нужно избегать мест большого скопления людей. Это же касается и отделений банков. Все больше услуг банки переводят в онлайн-режим. Сбербанк первым в республике стал открывать депозитные вклады в режиме онлайн в интернет-банке. Теперь для этого не нужно идти в банк. Вот краткая инструкция, как открыть депозитный вклад в интернет-банке. 1. В первую очередь ознакомьтесь с депозитными продуктами Сбербанка: вклад «Накопительный»; вклад «Инвестиционный»; вклад «Уни...