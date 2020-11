Analiza grafică a transferurilor de mijloace bănești efectuate în favoarea persoanelor fizice, octombrie 2020

12:50

ANUNŢ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei în comun cu Ministerul Finanțelor inițiază consultarea publică a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, inclus în Registrul proiectelor de acte normative ale Guvernului (număr unic 870/MF/BNM/2020), autor – Ministerul Finanțelor (Banca Națională a Moldovei). Inițierea elaborării proiectului de lege este condiționată de implementarea de către Banca Națională a Moldovei a soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare, care în particular vizează licențierea caselor de schimb valutar și a hotelurilor care intenționează să desfășoare activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe teritoriul Republicii Moldova. Scopul modificărilor preconizate constă în crearea cadrului legal care va permite automatizarea procesului de licențiere a unităților de schimb valutar și va institui un mecanism de comunicare și interacțiune eficient, facil și securizat între Banca Națională a Moldovei și unitățile de schimb valutar. Elaborarea proiectului de Lege este condiționată, totodată, de necesitatea consolidării procesului de licențiere și supraveghere a participanților pieței valutare din Republica Moldova – unităților de schimb valutar, a administratorilor, acționarilor/asociaților caselor de schimb valutar și hotelurilor, beneficiarilor efectivi ai acestora, astfel încât BNM, în calitate de autoritate de supraveghere, să dispună de instrumente legale pentru a asigura o supraveghere adecvată a activității unităților de schimb valutar. Proiectul de lege include norme menite să asigure desfășurarea de către unitățile de schimb valutar a activității lor în strictă conformitate cu prevederile legale și neadmiterea încălcării drepturilor clienților acestora, în particular se referă la revocarea operațiunilor de schimb valutar, prin stabilirea cerinței față de unitățile de schimb valutar de a dispune de sisteme de supraveghere și înregistrare video a activității lor. De asemenea, proiectul de lege are drept scop ajustarea prevederilor Legii nr.62/2008 cu prevederile cadrului legal modificat, și anume ale Codului civil modernizat, Codului administrativ, Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Codului fiscal și ale altor acte normative. Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului de lege, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 23 noiembrie 2020 dnei Tatiana Chicu pe adresa electronică: official@bnm.md (în copie: tatiana.chicu@bnm.md) sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 354 (Tatiana Chicu). Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română