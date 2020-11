Primarul de Sângerei părăsește PUN și aderă la PAS: „Nu mă lipesc acum de cei mari, sunt lucruri concrete de făcut”

„Știți bine că în orașul Sîngerei Maia Sandu a ieșit învingătoare. Știți bine că am umblat fără stavilă în campania electorală și am bătut la uși, împreună cu echipa ei, ca să comunicăm oamenilor adevărul și să dezmințim toate erorile și ororile propagantistice. Și știți bine că am reușit. Acum să vă spun decizia mea, care este întâi de toate a voastră. Ader în partidul înființat de Omul în care cred și pe care Voi, dragi locuitori ai orașului Sîngerei, l-ați investit cu încredere” a anunțat pe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md