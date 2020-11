Condițiile meteo din ultimele două luni au favorizat însămânțarea uniformă a culturilor

11:50

Profanarea și vandalizarea mormintelor și a monumentelor va fi sancționată mai dur, inclusiv cu închisoare. Sancțiuni mai aspre se vor da și pentru profanarea localurilor venerate de către persoane aparținând diferitor culte sau pentru atacarea persoanelor în localuri religioase sau în adiacentul acestora. Prevederile se conțin într-un proiect de modificare...