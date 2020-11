Chef Ion Crihan, patiserul Mimimi Cakes: „Vrem să transmitem consumatorului, pe lângă calitate și gust, experiențe inedite”

16:10

Organismul are nevoie de vitamine pe tot parcursul anului, dar la sfârșitul toamnei și începutul iernii, această nevoie devine deosebit de acută. Cum să satisfacem pe deplin organismul și ce ajută ca vitaminele să funcționeze într-un mod mai eficient? Vitamina C Vitamina C este liderul elementelor utile din domeniul frumuseții. Cu toate acestea, rezervele sale […]