Pe cine a susținut Ghimpu în turul doi al prezidențialelor? „Când ți-s dragi doi oameni, e foarte greu să faci un pas”

18:30

Artistul The Weeknd a fost prezent duminică la decernarea premiilor American Music Awards 2020. Acesta a ieșit pe scenă cu întreaga față bandajată pentru a transmite oamenilor că condusul în stare de ebrietate este o greșeală și poate avea consecințe majore. Mesajul coincide cu ceea ce a vrut să transmită The Weeknd și în videoclipul … Articolul video | The Weeknd, cu întreaga față bandajată pe scena American Music Awards. Ce s-a întâmplat cu artistul apare prima dată în ZUGO.