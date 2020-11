Maia Sandu sub tirul propagandei ruse (revista presei)

12:20

Cât de realist este scenariul declanșării alegerilor parlamentare anticipate după desfășurarea scrutinului prezidențial, ce tactici și strategii vor adopta partidele parlamentare? O discuție cu directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.Europa Liberă: După ședința plenară din săptămâna care a trecut, ce concluzie ați tras?Igor Boțan: „Ședința plenară a parlamentului a scos în evidență un lucru foarte important: dintre partidele parlamentare doar o singură formațiune politică își dorește alegeri parlamentare anticipate, este vorba de PAS, Partidul Acțiune și Solidaritate. Toate celelalte formațiuni înclină spre consolidarea, cumva, în parlament a forțelor politice și amânarea declanșării alegerilor parlamentare anticipate, până când aceste formațiuni își elaborează o strategie.”Europa Liberă: E și logic, pentru că Partidul Acțiune și Solidaritate este victorios în scrutinul prezidențial și vrea să instrumenteze această inerție, nu?Igor Boțan: „Mai mult decât atât, toate celelalte formațiuni și-au văzut, dacă putem spune așa, lungul nasului.”Europa Liberă: Hai să-i spunem rating, totuși.Igor Boțan: „Da, hai să spunem ratingurile, și-au văzut ratingurile extrem de descurajatoare practic pentru toți, inclusiv pentru Partidul Socialiștilor, care pretinde că este cea mai puternică formațiune politică.”Europa Liberă: Dar toți au de rezolvat o problemă de etică, nu se pot coaliza cu oricine. Aici se începe vânzoleala?Igor Boțan: „Vânzoleala respectivă noi o cunoaștem, o știm de mult, deci, de acum un an de zile, atunci când a fost format guvernul minoritar. La început, democrații lui Pavel Filip parcă se sfiau să declare o alianță deschisă cu Partidul Socialiștilor, au făcut-o peste o jumătate de an. Acum avem o situație similară, în parlament avem platforma „Pentru Moldova”, constituită din fracțiunea Șor și rămășițele Partidului Democrat, care cochetează în mod evident cu Partidul Socialiștilor și împreună această coaliție informală ar avea peste 52 de mandate, care nu putem spune că este o majoritate confortabilă, dar care poate supraviețui o anumită perioadă de timp, până când se găsește soluția pentru alegerile parlamentare anticipate.”Europa Liberă: Reprezentanții Platformei Demnitate și Adevăr spun categoric că vor să scape de Guvernul Chicu, dar să rămână maximum cât se poate în parlament. Unii spun că acum ar fi ocazia ca toată dreapta să facă un front comun, indiferent cât de aproape sau de departe ar fi alegerile parlamentare anticipate. Pe de altă parte, liderul socialiștilor informal și formal a și anunțat că partidul pe care îl va conduce după 25 decembrie va opta pentru alegeri parlamentare în toamnă și vrea să dea senzația că oricum rămâne prima vioară pe scena politică și partidul său va dicta condițiile în parlament, cel puțin, și, implicit, în triumviratul puterii. Dvs. cum comentați această situație?Igor Boțan: „Eu aștept să aibă loc un șir de congrese ale partidelor la care lucrurile se vor clarifica. Au anunțat congrese Partidul Socialiștilor, Partidul Platforma DA, Partidul Acțiune și Solidaritate. Toate aceste formațiuni trebuie să rezolve anumite probleme în cadrul congreselor care vor avea loc, cel mai probabil, în luna decembrie.”Europa Liberă: Adică, atunci se va vedea ce tactici vor adopta?Igor Boțan: „Da, cred că așa. E nevoie să facă un șir de analize ca să vadă care sunt perspectivele de mai departe, cum poate fi dizolvat acest parlament care nu mai reprezintă pe nimeni și cred că pot fi găsite soluții, dar am înțeles că Platforma DA are această necesitate să își convoace congresul, iar socialiștii au anunțat că vor să-l readucă pe dl Igor Dodon în funcția de lider de partid. Partidul Acțiune și Solidaritate este nevoit să convoace congresul pentru a alege un nou lider, pentru că dna Maia Sandu părăsește funcția de lider de partid pentru a o prelua pe cea de șef de stat, sunt lucruri prevăzute de legislația în vigoare.”Europa Liberă: Și ea nu se va pomeni oare în situația lui Igor Dodon, când va trebui doar să mimeze detașarea de partidul său?Igor Boțan: „Igor Dodon a creat acest precedent. Deși legea interzice ca șeful statului să aibă relații speciale cu vreun partid, dl Igor Dodon nu a ascuns niciodată, ba dimpotrivă, a afirmat în mod public, răspicat, că este lider informal al Partidului Socialiștilor. Nu cred că dna Maia Sandu va urma acest exemplu, dar oricum ne dăm seama că acum pe val este anume PAS-ul, iar Platforma DA și partidele unioniste acum pot deplânge faptul că nu au făcut coaliție înainte de alegerile prezidențiale, pentru că toată frișca electorală a adunat-o Partidul Acțiune și Solidaritate, iar ceilalți acum, în eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate, ar trebui cumva să găsească o soluție pentru a se coaliza cu PAS-ul. Cred că asta explică de ce liderii unioniști din parlament care anterior erau foarte vocali în favoarea alegerilor parlamentare anticipate acum demonstrează reticență, același lucru demonstrează și Platforma DA.E nevoie de congres, e nevoie de analize, dar cert este un lucru – țara nu poate merge înainte cu acest parlament și, cel mai probabil, în primăvară problema alegerilor parlamentare anticipate va sta foarte-foarte ferm pe agenda clasei politice. Marea problemă e cum ajungem până în primăvară și cum dna Maia Sandu începe să-și realizeze promisiunile, în special cele legate de scoaterea țării din izolare și de convingerea partenerilor de dezvoltare să susțină Republica Moldova pentru a depăși criza. Problemele legate de dizolvarea parlamentului cred că sunt pe agendă, actualul guvern al lui Ion Chicu nu mai are mandat, pentru că nimeni nu l-a forțat pe Ion Chicu acum un an de zile să ceară din partea parlamentului mandat doar pe un an de zile, până la alegerea șefului statului. Iată, alegerea șefului statului a avut loc, deci, guvernul este fără mandat din partea parlamentului.”Europa Liberă: Dânsul a și spus că are restanță doar bugetul, singurul lucru care îl leagă ca să-și onoreze angajamentele față de FMI.Igor Boțan: „Da, este adevărat, dar parțial adevărat, pentru că articolul 103 din Constituție spune foarte clar că guvernul poate activa în baza unui mandat oferit de parlament, ținând cont de programul pe care îl votează parlamentul.”Europa Liberă: Dar Chicu spune că programul era pentru patru ani, juridic ca și cum are acoperire.Igor Boțan: „Programul nu era pentru patru ani, pentru că chiar în preambul e scris foarte clar că guvernul are un orizont temporar de doar un an de zile, până la alegerile prezidențiale. În orice caz, cred că deputații din parlament care-și doresc dizolvarea parlamentului și demisia guvernului se pot adresa la Curtea Constituțională, instituția care poate rezolva această problemă și cred că pentru asta nu e nevoie de foarte mult timp.”Europa Liberă: Ultima întrebare ar fi, dacă Igor Dodon a ieșit, într-adevăr, basma curată din scrutin, așa cum vrea să dea senzația, zice că, dacă nu era diaspora, era să câștige alegerile, că oricum va rămâne bine mersi în picioare, pentru că va fi în fruntea celui mai puternic partid parlamentar și, ca să-și confirme această poziție avantajoasă, iată merge și la Moscova, ca să aibă un as în plus. Dvs. cum credeți, care-i situația reală a lui Igor Dodon?Igor Boțan: „Situația reală a Partidului Socialiștilor și a lui Igor Dodon este că au intrat în declin, pozițiile Partidului Socialiștilor sunt subminate foarte serios de partidul lui Renato Usatîi, am văzut și aprecierile pe care le-a dat fostul mentor al dlui Dodon, mă refer la dl Vladimir Voronin, care spune că își dorește foarte mult ca să relanseze pe scena politică formațiunea pe care o conduce încă din 1994, de mai bine de un sfert de veac.”Europa Liberă: Deci, Dodon va fi încolțit din ambele părți?Igor Boțan: „Nu din ambele, eu cred că mai sunt și altele. Mai este Congresul Civic al lui Mark Tkaciuk și Iurie Muntean. Și acum, după această înfrângere, cred că toate aceste formațiuni vor fi active pe segmentul de centru-stânga și stânga pentru a rupe cât se poate mai mult. Deci, e puțin probabil ca Igor Dodon să aibă, așa, o plimbare ușoară prin...”Europa Liberă: ...coridoarele Kremlinului?Igor Boțan: „Da, și prin coridoarele Kremlinului. Am văzut că lideri de opinie din Federația Rusă au fost foarte caustici la adresa dlui Igor Dodon și a prestației acestuia, iar Kremlinul a lăsat de înțeles foarte clar că președintele Putin nu are de gând să se întâlnească cu dl Igor Dodon, acesta urmează doar să se întâlnească cu adjunctul șefului administrației de la Kremlin pentru a discuta probleme de rutină. Deci, nici măcar nu e vorba de discutarea unor probleme cu impact asupra relațiilor comerciale ale Federației Ruse cu Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar întrebarea mea era dacă, într-adevăr, Igor Dodon poate pune acum piciorul în prag și să fie o piesă de neocolit pentru Maia Sandu?Igor Boțan: „Igor Dodon nu cred că poate face acest lucru, pentru că după data de 23 decembrie rămâne fără vreo funcție oficială, probabil va fi reales în funcția de președinte al Partidului Socialiștilor, lucru care cu certitudine va fi contestat chiar în interiorul formațiunii, pentru că există persoane care arată mult mai bine și cu perspectivă. Mă refer, de exemplu, la primarul de Chișinău, Ion Ceban, care reușește să impresioneze.”Europa Liberă: Plahotniuc la fel era un cetățean simplu care s-a autointitulat coordonator al alianței și n-avea nevoie de funcții speciale, deși sigur a jinduit-o pe cea de premier. Dodon cred că la fel visează să tragă sforile de la sediul Partidului Socialist?Igor Boțan: „Nu-l putem compara pe dl Dodon cu dl Plahotniuc. În primul rând, dl Plahotniuc tăcea și făcea, în cazul dlui Dodon avem un personaj care procedează exact invers - vorbește, dar se teme să acționeze. Cât costă doar amenințările: „Nu vă jucați cu focul!”, „dau la bot”, după care nu a urmat nimic sau ceea cu ce ne speria dl Dodon?”Europa Liberă: Și continuă să ne sperie cu proteste.Igor Boțan: „Da, că a organizat vreo 700 de proteste și niciunul din aceste proteste nu a avut impact. Deci, nu putem să-i comparăm, sunt persoane absolut diferite. Cred că dl Dodon e în declin și nu e foarte clar dacă are vreo perspectivă partinică, pentru că, așa cum spuneam, în partid sunt și alte figuri care ar putea să conteste rolul de lider al lui Igor Dodon.”Europa Liberă: Chiar la proximul congres sau în perspectivă?Igor Boțan: „Cred că ar fi corect la acest congres din luna decembrie să existe cel puțin o încercare de discuție cine trebuie să preia frâiele în cadrul Partidului Socialiștilor. E jenantă această situație când deputații în parlament convoacă Consiliul republican al Partidului Socialiștilor pentru a anunța opinia publică că ei îl vor pe Igor Dodon la șefia partidului. În al doilea rând, această declarație a Consiliului republican demonstrează că în cadrul partidului nu există democrație internă, e straniu apriori să spui cine va fi ales lider până când nu se convoacă congresul și până când delegații nu decid cine candidează.”Europa Liberă: După ce Dodon a declarat în repetate rânduri că el este „ayatollahul” și a creat partidul de la zero, deși l-a luat de la Krîlov și Veronica Abramciuc, un asemenea comportament era de așteptat.Igor Boțan: „Da, dar este jenantă această situație. Dacă dl Dodon și Partidul Socialiștilor ne demonstrează că în cadrul formațiunii nu există democrație internă, la ce bun atunci eventualii parteneri de coaliție ai Partidului Socialiștilor și-ar dori să aibă de-a face cu astfel de formațiune? Cred că dl Dodon încetul cu încetul trebuie să înțeleagă că vremea lui a trecut, trebuie să dea posibilitatea altor colegi din partid să se manifeste și să încerce să scoată formațiunea din impasul în care intră, iar pentru Republica Moldova acest lucru chiar contează, oricare ar fi puterea de la Chișinău, mă refer la coloratură, e nevoie de o opoziție puternică și competentă, astfel încât guvernarea să o mențină pro-activă, capabilă să rezolve problemele cu care se confruntă cetățenii.”