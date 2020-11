Misterul omorului de la Drochia: De ce a fost ucis bărbatul

06:50

O persoană a murit într-un atac din New York, în care şapte persoane au fost împuşcate. Incidentul s-a produs în cartierul Brooklyn, duminică noapte, relatează New York Post. Gloanţele au început să zboară în jur de ora 23, într-o clădire de pe bulevardul Albany, potrivit poliţiei. Martorii au spus că împuşcăturile au venit în timpul unei