Fostul procuror Vitalie Busuioc ar fi devenit inspector la Serviciul Fiscal de Stat

20:30

Fosta deputată din Partidul Socialiștilor (PSRM) Elena Hrenova a murit. Acest lucru a fost anunțat pe 22 noiembrie de deputatul socialist Bogdan Țîrdea. „Elena Hrenova, membră a PSRM și legendă a consiliului municipal Chișinău, a murit. Condoleanțe familiei și prietenilor Elenei Henova. A fost întotdeauna un amic loial și o persoană decentă", a scris Țîrdea