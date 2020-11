Încă 477 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore

15:50

În Rusia, pentru a treia zi consecutivă, sunt confirmate peste 24 de mii de cazuri de COVID zilnic. Ucraina, de asemenea, are un nivel ridicat de infectări. Iar în România, numărul victimelor coronavirusului a depășit 10 mii de persoane. Potrivit Novaya Gazeta, 24 581 de cazuri noi de coronavirus au fost confirmate în Rusia în […] The post Peste 24 de mii de cazuri noi de coronavirus au fost confirmate în Rusia. Situația din Ucraina, România și în lume appeared first on NewsMaker.