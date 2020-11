Top cele mai solicitate vaccinuri împotriva coronavirusului (Bloomberg)

14:00

Un bărbat în vârstă de 83 de ani a fost salvat din incendiu de pompierii voluntari din localitatea Lozova, raionul Strășeni. Potrivit salvatorilor, pe 20 noiembrie un incendiu a cuprins locuința bătrânului care se afla de unul singur în casă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:00. Conform primelor informații casa era […] The post Un bărbat din raionul Strășeni a fost scos din flăcările care-i mistuiau casa, de către pompieri appeared first on NewsMaker.