(doc) Circa 30 de milioane de dolari din salariile pentru asistentele medicale din Moldova au migrat în offshore-uri

New Europe College-Institute for Advanced Study din București lansează concursul anual pentru bursele pentru anii de studii 2021-2022. Cercetătorii români și internaționali (la nivel postdoctoral) din toate domeniile științelor umaniste și sociale, inclusiv dreptul și economia, sunt invitați să depune actele pentru a câștiga o bursă de cercetare. Articolul New Europe College pentru studii avansate lansează concursul pentru burse, destinat cercetătorilor apare prima dată în #diez.