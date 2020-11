COVID-19 la vârstnici: Contextul rezidențial poate fi cauza unui număr mai mare de decese

09:20

Odată cu începutul sezonului de încălzire intoxicațiile cu monoxid de carbon devin mai frecvente, iar acest gaz incolor, fără miros și gust devine „ucigașul tăcut”, care își face apariția, dacă nu avem grijă de modul în care ne încălzim locuința, în special cu sobe individuale. Aflați în continuare ce este mai exact monoxidul de carbon, în ce circumstanțe apare, ce rol joacă în acest proces sobele individuale, cât de periculoasă este intoxicația cu acest gaz, cum să o depistați, să interveniți rapid, dar și să preveniți consecințele nefaste ale lui. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în Republica Moldova, anual, aproximativ 12 persoane decedează și aproximativ 350 se intoxică cu monoxid de carbon (CO). Pe parcursul anului 2019, în țară, au fost înregistrate aproximativ 300 de cazuri de intoxicație cu CO, inclusiv 125 de cazuri printre copii. În perioada lunilor septembrie – octombrie ale acestui an, în țara noastră 14 oameni au suferit intoxicații cu monoxid de carbon. Ce este monoxidul de carbon și când apare? Monoxidul de carbon, CO, denumit și „gaz de cahlă” este un gaz otrăvitor fără gust și miros, mai puțin dens decât aerul, care apare în rezultatul oxidării incomplete a compușilor ce conțin carbon (lemn, butan, propan, gaze naturale, cărbuni naturali, benzină, petrol ș.a.) în timpul procesului de ardere. Oxidarea incompletă este provocată de un nivel redus al oxigenului în spațiul în care ard compușii ce conțin carbon (în interiorul sobelor, de exemplu), ceea ce contribuie la o ardere incompletă a acestora și apariția monoxidului de carbon. Cel mai frecvent, acesta apare în locuințele cu sisteme de încălzire proprii – aragazuri, sobe, șemineuri, care nu sunt bine întreţinute, la care lipsește sau este instalat prost coșul de evacuare, sunt prezente defectele vizibile, iar acestea funcționează mai mult de 2 ore fără o aerisire periodică. Care sunt sursele monoxidului de carbon? Cel mai frecvent, monoxidul de carbon apare din următoarele surse: – Uzuale, de la instalațiile de încălzire pe bază de gaz, lemne sau sobe pe cărbune; – Gazele de maşină (eşapament); – Gazele emise de aparatura casnică; – Rulote propulsate pe bază de propan, maşini de lustruit gheaţa şi alte echipamente de lucru; – Fumul de la maşini sau clădiri în flăcări. De ce monoxidul de carbon este periculos? După ce monoxidul de carbon este inhalat, acesta pătrunde în circuitul sanguin și se mixează cu hemoglobina (parte componentă a celulelor roșii – eritrocite, care transportă oxigenul la toate celulele din corp). Drept rezultat, se formează carboxihemoglobina, iar organismul nu mai este capabil să transporte oxigenul, ceea ce cauzează moartea celulelor și a țesuturilor. Dacă nu se intervine rapid în acest proces, persoana expusă acestui gaz nociv poate deceda. Unele studii evidențiază că 30% dintre persoanele intoxicate sever cu CO decedează, iar 11% din supraviețuitori suferă de tulburări neurologice. O treime dintre cei care au trecut peste intoxicațiile severe cu CO prezintă tulburări de personalitate. Printre factorii care agravează pronosticul se numără alterarea stării de conștiință la prezentarea, vârsta înaintată, boli cardiovasculare preexistente, etc. Cât de rapid poate ucide monoxidul de carbon depinde de concentrația acestuia în aerul inhalat: – 0,1 % de CO în aer – omoară într-o oră; – 1 % de CO în aer – omoară în 15 minute; – 10% de CO în aer – omoară imediat. Care sunt simptomele intoxicației cu monoxid de carbon? – la expunere redusă: dureri de cap, ameţeli, greaţă, slăbiciune, iritabilitate, zgomot în urechi, tulburări de vedere, dificultăţi de concentrare, scăderea capacităţii de judecată şi acţiune (fără ca persoana afectată să realizeze), confuzie; – la expunere medie: dureri de cap persistente, ameţeli, somnolenţă, vomă, puls accelerat, reflexe şi gândire încetinită şi concentrație diminuată. Starea de somnolenţă inexplicabilă rămâne a fi unul din primele simptome relevante ale intoxicaţiei cu monoxid de carbon sau gazul de cahlă; – la expunere îndelungată: convulsii, comă, deces. Atenție! Intoxicația cu CO la copii se manifestă într-un mod specific, prin apariția durerilor abdominale şi a diareei, iar dacă nu se intervine în timp util şi prompt, poate apare coma şi survine decesul copilului. Care sunt măsurile de prim ajutor în caz de intoxicație cu CO? – Scoateți persoana din încăperea în care se elimină gazul nociv. Faceți acest lucru fără a vă expune riscului; – Aerisiți imediat încăperea prin deschiderea uşilor şi a ferestrelor; – Apelați forţele de intervenţie la nr. de telefon unic 112; – Asigurați persoanei un aport de aer cât mai rapid posibil, prin respiraţie artificială; – Interziceți accesul altora în încăpere până când un specialist nu va stabili şi va îndepărta cauza care a determinat degajarea monoxidului de carbon. Cum poate fi prevenită intoxicația cu monoxid de carbon? ANSP punctează următoarele metode de prevenire a intoxicațiilor cu monoxid de carbon: – Sursele de încălzire, şemineurile şi dispozitivele de aerisire trebuie verificate anual; – Toate aparatele de încălzire trebuie să funcţioneze optim, să deţină dispozitive funcţionale de aerisire pentru a îndepărta gazele acumulate în spațiile închise; – Sursele de încălzire, şemineurile şi dispozitivele de aerisire trebuie verificate dacă au acumulări de funingine, rugină, murdărie, blocaj sau eroziuni, care trebuie imediat înlăturate; – Sobele trebuie să fie utilizate corect; – Nu se admite folosirea petrolului sau propanului în sistemele de încălzire în spaţiile închise, spre exemplu în rulotele de vacanţă, trailere sau corturi; – Nu se admite utilizarea aragazului din bucătărie pentru încălzirea locuinţei, în special a cuptoarelor cu gaz; – Nu se închide locul unde se ard lemne sau hârtie, înainte ca focul să fie stins complet; Intoxicaţiile cu gazele de eşapament ale maşinii pot fi prevenite prin: – Evitarea staţionării într-o maşină parcată, cu geamurile închise şi motorul pornit; – Evitarea staţionării într-o încăpere închisă sau în garaj, cu motorul pornit chiar dacă uşile garajului sunt deschise. În acest an, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat o campanie de prevenire a incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon, transmite IPN. În cadrul acesteia salvatorii vizitează mai multe gospodării și le vorbesc oamenilor despre necesitatea respectării regulilor anti-incendiare. Inițiată în localitatea Bacioi din Municipiul Chișinău, aceasta se va desfășura în toată țara până la sfârșitul sezonului de încălzire. Sănătate să aveți!