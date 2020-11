După ce Parlamentul a respins proiectul privind dublarea buletinelor de vot pentru diasporă, CEC vine cu această propunere

11:40

Ex-ministrul Ala Nemerenco a constatat că zilnic sunt făcute circa 3000 de teste primare care indică o rată foarte înaltă de 42%, de 45% de infectare. „Dacă am face un mic efort și am testa măcar într-o zi toți bolnavii care acuza simptome, pe toți membrii familiei celui bolnav care nici pe departe nu stau în carantină, ci vântură virușii prin oras, am aduna toate persoanele care au măcar un singur simptom, am putea ajunge la o necesitate de vreo 20-30 de mii de teste. Aceasta ar însemna circa 1...