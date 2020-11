Platforma politică „Pentru Moldova” susține că acțiunile sale nu au avut o alură… politică

14:10

Președintele în exercițiu Igor Dodon a întreprins pe 21 noiembrie o vizită în sudul țării, în regiunile unde s-a votat cel mai activ în susținerea sa. Din fotografiile publicate pe pagina sa de Facebook se vede că acesta a fost însoțit și de către premierul țării, Ion Chicu. „Voi continua să fiu alături de oameni […] The post Însoțit de Ion Chicu, Igor Dodon a vizitat satele din sudul țării, unde s-a votat activ în susținerea sa (FOTO) appeared first on NewsMaker.