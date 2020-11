Opt școli și 15 grădinițe sunt plasate în carantină

13:50

Președintele în exercițiu, Igor Dodon, planifică o vizită de lucru în Federația Rusă, „pentru a discuta un șir de chestiuni actuale privind interacțiunea interstatală moldo-rusă”. În privința organizării vizitei, Igor Dodon a discutat la telefon cu șeful adjunct al Administrației Președintelui Federației Ruse, Dmitri Kozak, transmite IPN. „Am abordat mai... The post Igor Dodon planifică o vizită la Moscova appeared first on Portal de știri.