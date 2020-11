„Vom aduce magia sărbătorilor în capitală.” Când va fi împodobit principalul pom de Crăciun de la Chișinău

10:45

Anunțul premierului Ion Chicu că în acest an nu vom avea Târg de Crăciun cu siguranță a întristat moldovenii care iubesc atmosfera sărbătorilor de iarnă, cântecele de Crăciun care răsună de la fiecare colț și vinul fiert procurat în stradă. După acest anunț mulți se întrebau dacă orașul va fi amenajat în spiritul sărbătorilor de iarnă sau în acest an rămânem fără luminițe, brazi împodobiți și luminițe sclipitoare. Primarul capitalei a anunțat, că deși acest an este mai special, din cauza situației pandemice, oricum vom putea să ne bucurăm de sărbători, iar în oraș, în fiecare sector, vor fi amenajate locuri speciale cu decorațiuni de iarnă. Articolul (video) Capitala îmbracă haine de sărbătoare. Deși nu vom avea Târg de Crăciun, la Chișinău vor fi amenajate mai multe locuri cu decorațiuni de iarnă apare prima dată în #diez.