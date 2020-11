A decedat ex-deputata socialistă Elena Hrenova, celebră pentru fraza „limba maldovî” (VIDEO)

07:40

Mercur este aproape de un trigon cu Neptun si aduce emotii puternice. Nici nu e de mirare avand in vedere ca intreaga saptamana se afla sub energia eclipsei de Luna plina in Gemeni din 30 noiembrie. Luna este deocamdata in visatorul Pesti si te indeamna la visare. Lasa-te inspirat! Exprima-ti sentimentele! Da-ti voie sa fii magic!