Ex-deputata PSRM, Elena Hrenova, a fost răpusă de COVID-19

Declarația președintelui ales despre reglementarea conflictului transnistrean a stârnit critici: Fiii mei nu vor lupta pentru Maia Sandu„Eu am doi fii și nu vreau ca ei să lupte pentru politica mioapă și criminală a Maiei Sandu”. Astfel jurnalistul Valeriu Reniță a comentat ultima declarație a președintelui ales Maia Sandu cu privire la reglementarea conflictului transnistrean.„Oamenii din domeniu înțeleg, că evitarea unor discuții cu Tiraspolul însemnă o posibilă reluare a conflictului. Cum acest lucru se poate face? În 1992, drept motiv a servit agresarea deputaților transnistreni la intrare în parlamentul de la Chișinău. Acum poate fi organizată o provocare, ca cea care a avut loc la Varnița, în ziua alegerilor. Dacă atunci nu s-ar fi implicat poliția și Fulger, vărsarea de sânge era inevitabilă”, scrie Reniță într-un editorial.Jurnalistul mai spune că incidentul de la Varnița a fost organizat din timp, iar acest lucru demonstrează că “Maiei Sandu nu-i pasă de moldovenii din stânga Nistrului. Ea nu are de gând să discute cu transnistrenii despre reglementarea conflictului”.Amintim că Maia Sandu, președinte ales al Republicii Moldova, consideră că tactica abordării moderate în negocierile Chișinăului cu Tiraspolului nu a dus la soluționarea diferendului transnistrean. Declarația se conține într-un interviu acordat publicației ucrainene „Evropeiskaia Pravda.”„Chiar dacă am mers pe această cale, nu am ajuns nicăieri, iar această experiență poate fi utilă Ucrainei în acțiunile sale în Donbas”, a precizat Maia Sandu.