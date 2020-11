15 cazuri noi de COVID-19, confirmate astăzi în raionul Nisporeni

13:00

Deputații au votat, în două lecturi, un proiect de lege pentru consolidarea integrității și finalității deciziilor de politică monetară, reglementare și supraveghere bancară ale Băncii Naționale a Moldovei. Principalele prevederi ale proiectului vizează răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin actul administrativ ilegal al BNM, mecanismul de determinare a mărimii prejudiciului material...