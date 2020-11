Echipa lui Trump cere încă o renumărare a voturilor din statul Georgia

15:30

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) preia administrarea „Moldasig” SA. Decizia a fost anunțată pe 20 noiembrie. Potrivit unui comunicat de presă, CNPF s-au autosesizat, după ce a constatat mai multe nereguli. În ajun, deputatul PAS Dumitru Alaiba a anunțat că a expediat o sesizare pe acest caz Procuraturii Generale, denunțând un „atac raider” asupra […] The post Comisia Națională a Pieței Financiare preia administrarea „Moldasig”. A constatat mai multe nereguli appeared first on NewsMaker.