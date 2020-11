Un bărbat din raionul Strășeni a fost scos din flăcările care-i mistuiau casa, de către pompieri

13:50

Moldova este una dintre țările-lideri după numărul de adresări ale cetățenilor la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO). Plângerile care ajung la magistrații de la Strasbourg sunt dintre cele mai diferite – de la încălcarea dreptului la un proces corect, până la încălcarea dreptului la exprimare. Anual, circa 90% dintre plângeri sunt respinse. NM relatează […] The post CEDO pentru necunoscători. Cum să apeleze la Curtea de la Strasbourg fără avocat? (VIDEO) appeared first on NewsMaker.