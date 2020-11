Accident tragic pe o stradă din capitală: Un tânăr a murit la spital

05:40

Rafturile cu hârtie igienică se golesc din nou, pe fondul restricțiilor adoptate de autoritățile americane, din California până la New York, care determină cumpărătorii să alerge după bunuri esențiale, relatează Reuters, citată de Mediafax. Walmart a declarat că are disponibilități sub normal pentru hârtia igienică și produse de curățenie în unele comunități. Începând de vineri […] Articolul Panica a golit din nou rafturile cu hârtie igienică din magazinele americane apare prima dată în SafeNews.