Accident nocturn în capitală. Un tânăr a fost tamponat mortal de către o mașină de taxi

Parlamentul a aprobat candidaturile deputatului fracțiunii parlamentare "Partidul ȘOR", Denis Ulanov și a deputatului grupului parlamentar PRO MOLDOVA, Vladimir Cebotari, în calitate de membri ai Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitate în perioada anilor 2010-2012.