Alte 1306 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova

08:50

Republica Moldova are nevoie de alegeri parlamentare anticipate, însă acest lucru nu se va întâmpla atâta timp cât dizolvarea Parlamentului nu este convenabilă pentru actorii mari ai politicii moldovenești. În același timp, în cazul unor alegeri anticipate, partidul condus de către Renato Usatîi, ar avea de câștigat cel mai mult.... The post Experți: Politicienii își doresc alegeri anticipate, dar în condiții avantajoase care nu există appeared first on Portal de știri.