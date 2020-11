Președintele țării se află într-o vizită de lucru, în sudul țării

16:50

Președintele în exercițiu, Igor Dodon, a remarcat, în cadrul emisiunii de vineri, că alegerile din noiembrie au fost primele în ultimii zece ani când nu a scos lumea în stradă. • ”Vreau să apreciați acest lucru, stimați concetățeni, indiferent pentru cine ați votat. Eu nu am chemat lumea în stradă, pentru că politicienii responsabili, dar eu mă consider politician responsabil, nu trebuie să destabilizeze situația din țară”, a spus Dodon. Președintele susține că el are obiecții față de felul cum...