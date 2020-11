Ultimă oră: Încă 1306 de cazuri de infectare cu COVID-19

15:40

Târgul de Cariere Online își continuă itinerarul și ajunge în mediul virtual la Chișinău pe 20 și 21 noiembrie. Printre companiile care prezintă o gamă largă de locuri de muncă este compania JTI, membră a Grupului Japan Tobacco, fiind unul dintre cei mai mari producători internaționali de produse din tutun. Având sediul central la Geneva, Elveția, JTI are circa 44.000 de angajați la nivel mondial reprezentând peste 115 naționalități. O compania cu cea mai rapidă creștere pe o perioadă de zece ani la nivel internațional, JTI comercializează mărci renumite pe plan mondial în peste 130 de țări și oferă o experiență de ultimă oră oamenilor săi. Keep it simple. Make it happen. Be accountable. One team. Sunt valorile companiei și ale fiecărui angajat. Păstrăm totul simplu, facem planuri mari și le atingem - fiind o echipă. Declară Tatiana Mihailiuc, Manager People and Culture, JTI.