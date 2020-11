Un jurnalist olandez a întrerupt o videoconferinţă a miniştrilor Apărării din UE (VIDEO)

12:00

Amenzile aplicate pentru nerespectarea prevederilor/măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, precum și a măsurilor de sănătate publică, stabilite de autoritățile competente, vor fi micșorate. Parlamentul a votat astăzi în lectură finală modificări la Codul Contravențional. Astfel, cuantumul amenzii va scădea de la 22 500 – 25 000 de lei, cât constituie în […]