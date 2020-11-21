Пора переобуваться. Переходим на зимнюю резину
Новости Приднестровья, 21 noiembrie 2020 15:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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В условиях пандемии коронавируса нам нужно избегать мест большого скопления людей. Это же касается и отделений банков. Все больше услуг банки переводят в онлайн-режим. Сбербанк первым в республике стал открывать депозитные вклады в режиме онлайн в интернет-банке. Теперь для этого не нужно идти в банк. Вот краткая инструкция, как открыть депозитный вклад в интернет-банке. 1. В первую очередь ознакомьтесь с депозитными продуктами Сбербанка: вклад «Накопительный»; вклад «Инвестиционный»; вклад «Уни...
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В условиях пандемии коронавируса нам нужно избегать мест большого скопления людей. Это же касается и отделений банков. Все больше услуг банки переводят в онлайн-режим. Сбербанк первым в республике стал открывать депозитные вклады в режиме онлайн в интернет-банке. Теперь для этого не нужно идти в банк. Вот краткая инструкция, как открыть депозитный вклад в интернет-банке. 1. В первую очередь ознакомьтесь с депозитными продуктами Сбербанка: вклад «Накопительный»; вклад «Инвестиционный»; вклад «Уни...
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