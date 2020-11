Medalie de aur şi bronz la Campionatul European de Judo pentru R. Moldova

13:00

Mai mulți alegători din stânga Nistrului recunosc că au primit câte 200 de ruble transnistrene, echivalentul a aproximativ 180 de lei, după ce l-au votat pe Igor Dodon la funcția de președinte. „Noi am fost primii acolo, nu am stat mult. Am votat așa cum trebuie, pentru Dodon. Plângeri nu avem”, ne-a spus o alegătoare...