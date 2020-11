Discuții online cu reprezentanții mass-media și ADR Sud și UTA Gagauzia

00:20

#ForumulMedia2020 / Pe 25 noiembrie, a doua zi a Forumului Mass-Media 2020 va începe cu atelierul online „Viitorul publicării știrilor este doar digital”. La acest atelier, expertul internațional Grzegorz Piechota va prezenta ultimele tendințe ale digitalizării știrilor la nivel mondial. Expertul va avea o prezentare în limba rusă, cu traducerea simultană în limba română. Forumul Mass-Media se desfășoară anual sub egida Consiliului de Presă și este finanțat de Fundația Soros-Moldova și alți donatori.Grzegorz Piechota este unul din cei mai cunoscuți cercetători ai piețelor media din lume și membru al Consiliului Director al International News Media Association (INMA), fost președinte al Diviziunii europene a INMA. Grzegorz și-a început cariera în 1996 ca reporter la Gazeta Wyborcza din Varșovia și are o bogată experiență de editor și de manager media. În cadrul unui program al Universității Harvard, a cercetat tema transformării afacerilor media și viitorul industriilor creative. Este consultant în dezvoltare digitală și oferă expertiză pentru companii media din toată lumea privind formatul de abonare digitală.Despre experiența mass-mediei din Republicii Moldova la capitolul digitalizării știrilor va vorbi Dumitru Ciorici, manager dezvoltare media. Dumitru are o experiență vastă în administrarea platformelor de publishing și practică pe domeniul online și social media. Reamintim că…