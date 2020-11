Reacția PAS la propunerea lui Dodon pentru Maia Sandu

15:50

Victoria Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din R. Moldova trebuie văzută într-un cadru mai larg, deoarece ea este o mișcare de recul, balansul unui pendul al votanților. De această părere este istoricul George Damian. Potrivit sursei, asta este normal într-un sistem politic construit pe vot, doar că în Republica Moldova cursa pendulului este din ce în ce mai rapidă şi merge din ce în ce mai mult spre extreme. Cu alte cuvinte starea de spirit generală se modifică rapid şi se radicalizează. George Damian a atras atenția și asupra altor detalii importante, cum ar fi discursul politic de la Chișinău care „este cât se poate lipsit de coerență și constanță; chiar a dispărut orice urmă de ideologie politică”. Mai mult, jurnalistul s-a referit și la faptul că acum un an toată clasa politică de la Chișinău, dar și mulți experți și analiști de la București condamnau și nu mai doreau „geopolitică”, însă după mai puțin de un an, acesta a devenit subiectul electoral principal. „Geopolitica nu are cum să fie ignorată la Chişinău, întrebarea fundamentală a societăţii este „noi încotro mergem?”, iar această întrebare este mult prea adânc înrădăcinată ca să fie eliminată cu o campanie de PR şi nişte mesaje politice. Concluzia alegerilor recente de la Chişinău este că politicienii de acolo au recunoscut că „geopolitica” nu poate fi ignorată”, a mai punctat George Damian. Istoricul a mai subliniat că victoria Maiei Sandu în alegerile prezidenţiale confirmă în acest moment existenţa unei majorităţi electorale care favorizează apropierea Republicii Moldova de Europa Occidentală, dar rămâne întrebarea cum se va transforma această voinţă a electoratului în proiecte reale. „Au mai existat astfel de majorităţi electorale în Republica Moldova în trecut – „geopolitica” are această capacitate de mobilizare la Chişinău”, a menționat Damian. Potrivit lui, Maia Sandu se află sub o presiune imensă de a îşi dovedi capacităţile politice într-un timp foarte scurt. „Promisiunile din campania electorală au fost vagi şi problemele Republicii Moldova sunt imense, însă cu atât mai mult există un nivel foarte ridicat de aşteptări. Nu am mai luat în calcul pandemia în plin avânt, geografia legislativă şi politică locală, interesele şi proiectele Rusiei şi Germaniei pentru regiune ca şi multe alte variabile. Maia Sandu a fost investită cu un imens capital de încredere, are toate uşile deschise şi toată lumea așteaptă să vadă ce va face cu adevărat”, a remarcat George Damian într-un articol care poate fi citit integral pe adevărul.ro. Articolul George Damian despre pendulul speranței la Chișinău: Maia Sandu are toate ușile deschise și toată lumea așteaptă să vadă ce va face cu adevărat apare prima dată în InfoPrut.