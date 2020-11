13450 lei/lunar este salariul așteptat de către moldoveni, pentru a nu pleca din țară

18:00

Comisia Electorală Centrală informează că, potrivit informațiilor recepționate din 27 circumscripții electorale, până la ora actuală, 31 145 de alegători au solicitat votarea cu urna mobilă. Din numărul total de solicitări, 836 vin din partea alegătorilor cu simptome ale infecției respiratorii COVID19, iar în situația a 30 309 de cazuri, în cereri sunt invocate alte motive.