Amenda de 22 500 lei pentru încălcarea restricțiilor impuse de pandemie, micșorată de 11 ori. Cât vor achita persoanele juridice

Sesiunile de mentorat și cursurile de orientare în carieră oferă o multitudine de posibilități celor care doresc să urmeze o carieră în IT. „Design Your Tech Career” este un nou program destinat fetelor și femeilor din Moldova, care le pune la dispoziție informații despre procesul de recrutare în domeniul IT și le oferă suport pentru a face față tuturor etapelor de selecție.