Regulamentul privind acordarea compensaţiilor pentru culturile agricole afectate de grindină şi secetă ar putea fi aprobat săptămâna viitoare

Televiziunea face diferența ! Acesta este sloganul din acest an al Zilei Mondiale a Televiziunii, marcată în 21 noiembrie. Iar oamenii de televiziune, dar şi telespectatorii au un motiv in plus să sărbătorească și asta pentru că atât în lume, cât și în Moldova, consumul de TV a crescut în acest an, când oamenii au […]