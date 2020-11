Față în față cu investitorii! Startup-urile din Moldova își explorează oportunitățile la Moldova Startup Week

11:00

„Mi-am făcut studiile de licență la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Imediat după absolvire, în 1991, am fost angajat în calitate de cadru didactic la Catedra Drept penal și Criminologie a Facultății de Drept a USM. În această postură am avansat pe următoarele trepte: lector universitar, conferențiar universitar, profesor universitar. În 1998 am susținut teza de doctor în drept la Universitatea din București (România), iar în 2005 am susținut teza de doctor habilitat în drept la Universitatea de Stat din Moldova." spune Serghei Brînza.