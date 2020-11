Igor Dodon: alegerile din noiembrie sunt primele în zece ani care nu au scos lumea în stradă

”Vreau să apreciați acest lucru, stimați concetățeni, indiferent pentru cine ați votat. Eu nu am chemat lumea în stradă, pentru că politicienii responsabili, dar eu mă consider politician responsabil, nu trebuie să destabilizeze situația din țară”, a spus Dodon. Președintele susține că el are obiecții față de felul cum s-au desfășurat alegerile în data de 15 noiembrie în țările UE, dar afirmă că a depus contestații și va merge strict pe calea juridică. ”Este logic să depunem aceste contestări, pentru că cei care au votat pentru mine solicită de la mine să fac unele acțiuni. Ați văzut cum s-a votat în țările membre UE, ați văzut transportarea. De aceea, este clar că aceste întrebări sunt, dar vom merge cu procedurile legale”, a declarat Igor Dodon.

