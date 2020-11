SIS ar putea trece în subordinea Parlamentului: „Dodon vrea să distabilizeze situația; Se gândește la confortul său”

21:30

Bradul înalt de 23 de metri a fost adus în New York de la mare depărtare, iar bufnița s-a aflat în el în tot acest timp. Pasărea a fost descoperită de muncitorii care se ocupau de transportul bradului uriaș din Oneonta (statul New York) către orașul New York, aflat la 270 de kilometri distanță. „Este ca o poveste dintr-un film", a declarat Ellen Kalish, directorul centrului Ravensbeard Wildlife, care se ocupă de bufniță. Pasărea clandestină, denumită Rockefeller, a ajuns la centrul de animale pe...