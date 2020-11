Maia Sandu a pus cetățenii la plată. Deși încă n-a intrat în funcție, ea deja are pază de stat și automobil de serviciu

16:20

„Suntem indignați de faptul cum a fost interpretat ce a fost azi la Parlament: socialiștii și Șor au votat împotriva Diasporei. Pe site-ul Parlamentului este link la regulamentul Parlamentului, unde este clar stipulat că deputații nu votează împotriva, ei votează doar pentru, fie nu votează. În cazul de față nu consider că manipulează jurnaliștii, dar manipulează unii deputați, care au venit cu ideea ca diaspora să voteze 2 zile. Noi în legislatura trecută am luptat ca să fie mai multe circumscripții pentru diasporă, ca procesul electoral fie mai democratic. Orice modificare la Codul electoral am coordonat-o cu partenerii externi, inclusiv cu Comisia de la Veneția, care a avizat toate modificările”, a declarat Batrîncea.Totodată, socialistul spune cu autorii proiectului intenționat au încălcat prevederile constituționale, atunci când au propus documentul.