Semafoare inteligente pe strada Albișoara

15:45

Deputații Platformei DA intenționat au propus ca pe agenda Parlamentului să fie introdusă inițiativa legislativă, care i-ar permite Diasporei să voteze două zile la rând. Scopul final al acestui scenariu este provocarea titlurilor de știri ”socialiștii cu Șor au votat împotriva Diasporei”. Declarația a fost făcută de către deputatul PSRM, vicepreședintele Legislativului, Vlad Batrîncea, în cadrul unui briefing de presă. „Suntem indignați de faptul cum a fost interpretat ce a fost azi la Parlament: socialiștii și Șor au votat împotriva Diasporei. Pe site-ul Parlamentului este link la regulamentul Parlamentului, unde este clar stipulat că deputații nu votează împotriva, ei votează doar pentru, fie nu votează. În cazul de față nu consider că manipulează jurnaliștii, dar manipulează unii deputați, care au venit cu ideea ca diaspora să voteze 2 zile. Noi în legislatura trecută am luptat ca să fie mai multe circumscripții pentru diasporă, ca procesul electoral fie mai democratic. Orice modificare la Codul electoral am coordonat-o cu partenerii externi, inclusiv cu Comisia de la Veneția, care a avizat toate modificările”, a declarat Batrîncea.Totodată, socialistul spune cu autorii proiectului intenționat au încălcat prevederile constituționale, atunci când au propus documentul. “Parlamentul este un organ, care are norme legale, sunt comisii, proceduri de avizare, nu vine cineva din coridor și propune și cineva ridică mâna că DA sau NU. Colegii nici nu au depus efort să avizeze proiectul în Comisie, așa cum practicăm. Evident că votarea în țară sau în afară presupune cheltuieli suplimentare. Iar Constituția spune că atunci când inițiativele legislative provoacă cheltuieli suplimentare, este nevoie de Guvern, pentru că potrivit Constituției, proiectul Bugetului, executarea este atribuția Guvernului, nu a Parlamentului. Ei știau că proiectul nu poate fi introdus și evident este o provocare și manipulare”, spune deputatul.Totodată, Vlad Batrîncea a îndemnat jurnaliștii să ridice stenograma ședinței Parlamentului de astăzi, care demonstrează că 80% a agendei Legislativului a fost votată de “dreapta veritabilă și deputații Șor”.