Colectare de fonduri de ziua lui Mihai, băiețelul din Ivancea, care suferă de amiotrofie spinală; Cum îl puteți ajuta

„Când am ridicat-o, piatra era caldă și am adus-o în casă", a declarat Josua Hutagalung pentru Kompas, un site de știri indonezian. Bărbatul de 33 de ani face sicrie și lucra lângă casa lui din Sumatra în august, când „comoara” din spațiu i-a distrus acoperișul. „Zgomotul a fost puternic, iar pereții s-au zguduit”, a mai spus bărbatul. „M-am dus să văd ce s-a întâmplat și am văzut că acoperișul de tablă al casei era spart”, a mai spus el. Ulterior a găsit bolovanul cu aspect bizar, greu de aprox...