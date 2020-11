Lista canalelor de Telegram din Moldova, pe care merită să le urmărești

11:15

Astăzi începe cea de-a zecea ediție Animest Chișinău. În premieră în istoria festivalului, filmele din acest an vor avea putea fi vizionate online, gratuit și exclusiv de toți cei care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Focusul din acest an se pune pe documentarele animate, filme trecute pe la marile festivaluri ale lumii Cannes, Veneția și Annecy. Festivalul Internațional de Animație Animest Chișinău din acest an va avea loc în perioada 19-22 noiembrie.