Transnistrean: „Suntem împotriva dezmățului lui Țîrdea, să nu creadă că nu urmărim ce se întâmplă” / STOP CADRU

08:40

Saturn este in Capricorn si te tine din scurt. Pe masura ce face cuadratura cu Venus, sextil cu Soarele, dar si concjunctie cu Luna, Saturn iti ofera sansa de a-ti indeplini toate promisiunile. Poti vedea, in sfarsit, primele semne ale locului in care te indrepti. Nu numai ca planurile cu care ai inceput saptamana prind contur, dar vei putea, de asemenea, sa vezi rezultatele muncii tale pe parcursul intregului an. Ai o singura “problema”. La randul tau trebuie sa-ti respecti promisiunile facute si sa iti indeplinesti acordurile semnate!