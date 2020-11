Proiectul de lege privind BNM, votat în două lecturi. Va apropia Moldova de semnarea unui acord cu FMI?

12:40

Președintele ales Maia Sandu a avut o întrevedere cu Ambasadorul SUA în Republica Moldova Dereck Hogan, la care au discutat despre situația actuală din Republica Moldova. Maia Sandu i-a mulțumit domnului Hogan pentru susținerea fermă acordată țării noastre și cetățenilor noștri de-a lungul timpului. „Ajutorul constant al SUA pentru Republica Moldova înseamnă foarte mult pentru […] The post „Începe o etapă nouă în politica externă a Republicii Moldova”. Președintele ales Maia Sandu a avut o întrevedere cu Ambasadorul SUA appeared first on NewsMaker.