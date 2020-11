Casele vechi românești, inspirație pentru antreprenorii din R. Moldova

22:30

Un grup de veteranii ai războiului moldo-rus de la Nistru a protestat astăzi în fața Guvernului R. Moldova, Ministerului Afacerilor Interne, dar și a Procuraturii Generale de la Chișinău. Ajunși în fața clădirii Guvernului, manifestanții au cerut demisia acestuia, scandând: „Afară!", „Jos tâlharii!", „Jos Guvernul", „Noi suntem poporul". „Aici de un an de zile s-au cuibărit niște tălhari, care ne-au tăvălit cu fața în asfalt. Niște tâlhari care nu au dat curs revindecărilor noastre, a veteranilor de război, care au luptat pentru această țară. Niște tâlhari care nu vor să asculte de voința poporului. Niște nesimțiți... De aceea noi vrem să le cerem astăzi demisia. Noi suntem cei care am monitorizat alegerile și cei împotriva cărora a fost folosit gazul lacrimogen. Aici avem două demersuri către Ministerul de Interne și la Procuratura Generală. Avem foarte mulți veterani care au dosare administrative și chiar penale pentru faptul că noi ne apărăm drepturile și cerem ceea ce ne aparține. Nu vrem mult. Vrem o poliță de asigurare, vrem o indemnizație lunară și tratamente gratuite. Noi vrem ca Guvernul, Ministerul de Interne și Procuratura Generală să ne răspundă de ce noi, cei care ne cerem drepturile, suntem intimidați, amendați, persecutați și urmăriți la orice pas? Noi suntem cei mai mari teroriști din țară? Noi suntem cei mai mari bandiți? Noi, cei care am luptat pentru această țară, oare am meritat așa ceva?", a declarat Constantin Covrig, veteran al războiului moldo-rus de la Nistru. Ulterior, manifestanții s-au îndreptat către sediul Ministerul Justiției de la Chișinău și au solicitat demisia ministrului Pavel Voicu. Ei au denunțat comportamentul poliției în ziua alegerilor din 15 noiembrie, când veteranii au încercat să prevină fraudarea alegerilor la secțiile deschise pentru cetățenii din regiunea transnistreană. „Am venit aici să-l chemăm pe ministru de Interne în fața noastră să ne dea explicații de ce noi, veteranii, care ne-am asumat dreptul să monitorizăm alegerile prezidențiale, am fost maltratați la Varnița, la Rezina și în alte localități. De ce polițiștii au luat atitudine agresivă față de noi? De ce ne-au împiedicat să ne îndeplinim obligațiunile de observatori naționali și de ce au facilitat trecerea ilegală a celor care au votat pentru viitorul nostru. Voicu afară!", a mai spus Covrig. După MAI, protestatarii s-au îndreptat către sediul Procuraturii Generale, acolo au fost primiți de către Ruslan Toma, procurorul pentru misiuni speciale. Manifestanții au înaintat o cerere oficială, care urmează să fie examinată de către procurori. Amintim că la scrutinul prezidențial din 15 noiembrie, la Varnița, au avut loc altercații între forțele de ordine și veteranii, care au încercat să oprească autoturismele care circulau spre secția de votare, acuzând transportarea ilegală a alegătorilor și fraudarea alegerilor.