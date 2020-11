Record de infectări cu COVID: Ministerul Sănătății a anunțat 1607 cazuri noi

10:10

In urma cu un an, pe 17 noiembrie 2019, a fost inregistrat primul caz de infectare cu coronavirus. Acesta a fost descoperit, insa, abia in martie. Inregistrarile guvernamentale sugereaza ca prima persoana infectata cu o noua boala ar fi putut fi un rezident al provinciei Hubei in varsta de 55 de ani, conform South China Morning Post, caitata […]