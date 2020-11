Cele peste 300 mln lei, oferiți de Guvern, i-au ajutat pe agricultori să semene grâul de toamnă

15:00

Președintele țării, Igor Dodon, a avut o întrevedere de lucru cu Oleg Vasnețov, Ambasador al Federației Ruse în Republica Moldova. Oficialii au discutat un spectru larg de chestiuni cu privire la agenda bilaterală. Diplomatul rus și-a exprimat recunoștința pentru eforturile pe care le-a depus Igor Dodon în perioada mandatului său de Președinte al Republicii Moldova, orientate spre îmbunătățirea relațiilor moldo-ruse.„În cursul întrevederii am constatat realizarea unui nivel nou al dialogului strategic dintre cele două state și existența unui fundament solid pentru consolidarea în continuare a interacțiunii bilaterale, în diverse domenii de interes reciproc.În mod special, am discutat despre activitatea misiunii observatorilor din Rusia în cadrul alegerilor Președintelui Republicii Moldova. În context, am adus mulțumiri părții ruse pentru interesul manifestat”, a anunțat Igor Dodon.