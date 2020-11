Ce spune Candu întrebat dacă transfugii din Pro Moldova au fost plătiți de Șor când au părăsit PD

„Nicioată nu am avut nici dovezi, nici înțelegerea a tot ce înseamnă bani plătiți și angajamente financiare. Niciodată nu am discutat așa ceva, niciodată nu i-am prins la mână. Asta se va vedea în funcție de comportamentul lor ulterior”, a declarat Andrian Candu la Secretele Puterii de la Jurnal TV. „Sigur nu mă simt bine și sunt responsabil de echipa pe care am onoarea s-o conduc. Sigur că am speranța că cei șase care au plecat se pot regăsi într-o majoritate parlamentară”, a mai spus Candu. Pr...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md