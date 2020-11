Secretarul de stat american Mike Pompeo, în vizită la Tbilisi

00:30

Cel mai probabil parlamentul va fi dizolvat și vor avea loc alegeri anticipate, a declarat Europei Libere deputatul PSRM, Nicolae Pascaru. Politicianul a mai spus că Igor Dodon s-ar putea întoarce la șefia celui mai puternic partid parlamentar, al socialiștilor, pe care l-a condus până să devină șeful statului în 2016.Europa Liberă: Republica Moldova rămâne a fi un stat unde forma de guvernare este parlamentară. Nicolae Pascaru: „Da, nu s-a schimbat nimic în decurs de două luni.”Europa Liberă: De la începutul lui septembrie și până acum, parlamentul nu s-a convocat în ședință, care e motivul?Nicolae Pascaru: „Cunoaștem motivele. Inclusiv, mai mulți deputați au fost bolnavi de COVID, precis nu știu câți, vreo opt. Dar dacă e s-o luăm mai deschis, toți erau în campania electorală, nu este nimic de ascuns, pentru că toți deputații, din toate fracțiunile, erau prin teritoriu. ”Europa Liberă: Poate fi luat în calcul și scenariul că timp de trei luni de zile să nu fie adoptată nicio lege, ca să existe suficiente motive ca să fie declanșate alegerile parlamentare anticipate?Nicolae Pascaru: „Eu cred că nu, dar colegii știu mai bine. Eu cred că nu, pentru că săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, numaidecât vor fi convocate ședințele. Dar să nu uităm că această perioadă, chiar fiind la distanță, parlamentarii, în mare parte, au lucrat în comisii. Eu am participat la toate întâlnirile comisiilor.”Europa Liberă: Da, dar legea stipulează foarte clar în ce condiții poate fi schimbat parlamentul: atunci când nu se adoptă legi trei luni de zile.Nicolae Pascaru: „Aș crede că aceasta nu poate să fie motivul dizolvării parlamentului, pentru că vor fi ședințe mai departe.”Europa Liberă: Cine ar fi interesat să se ajungă la un scrutin electoral anticipat și cine nu ar dori acest lucru?Nicolae Pascaru: „Eu cred că sunt partide în parlament care, categoric, nu-și doresc să fie anticipate, pentru că aceasta este ultima șansă a lor, aceasta poate să fie pentru ei o moarte politică. Pentru Partidul Socialiștilor este o strategie ca să facem aceste alegeri parlamentare...”Europa Liberă: Anticipate?Nicolae Pascaru: „Da, anticipate. Pentru că s-a spus și din numele președintelui, președintele a spus că este foarte bine să mergem în anticipate. O altă întrebare este când vom merge în anticipate.”Europa Liberă: Și răspunsul când e? Pentru că unii spun că în primăvară, alții spun că în toamnă.Nicolae Pascaru: „În opinia mea, acest parlament trebuie dizolvat, pentru că acolo sunt deputați care au trecut prin niște timpuri foarte grele pentru țară și au adoptat decizii și mai grele, cunoaștem, din ceea ce a spus Procurorul General, din ceea ce se vorbește în presă. Din păcate, în toată situația asta, acești au putut să mai evite, și Procuratura Generală, au putut să mai aducă la o situație mai haotică aceste dosare sonore, cu furtul miliardului. S-a sabotat foarte mult pe interior, la acest subiect am discutat chiar și chiar ceva, că sistemul sabotează. Eu cred că anume ei nu doresc să fie anticipate. Pentru echipa noastră, a socialiștilor, este o cale, ca să mergem în anticipate, pentru că noi, pe interiorul țării avem un procent foarte bun în aceste alegeri. Și dacă noi o să încercăm, poate o să putem să mai păstrăm ceva, poate să mai amelioram unele greșeli care s-au făcut în această perioadă. Noi, mai departe, mergem în creștere, în principiu, aș spune eu. Dar când în țară e pandemie și ieșim din aceste alegeri prezidențiale cu atâta oboseală politică, pentru că s-au epuizat, probabil, toate forțele, care au fost din ambele tabere, s-au epuizat toate discursurile, și pentru noi ar fi bine, în opinia mea, ca să mai așteptăm puțin, până la primăvară sau până la toamnă. Dar suntem fermi pe poziția că parlamentul trebuie dizolvat.”Europa Liberă: Dar Igor Dodon a promis să se inițieze discuții pentru a se ajunge la o concluzie, dacă poate fi creată o majoritate parlamentară care să poată sprijini guvernul. pentru că în lipsa unei majorități parlamentare, executivului îi vine foarte greu să lucreze, chiar dacă se pot crea situații de conjunctură în parlament. Există această intenție a PSRM, să discute cu fracțiunile parlamentare, dar răspunsurile de la toți colegii din parlament sunt că nu dau curs invitației PSRM de a crea o nouă majoritate parlamentară.Nicolae Pascaru: „Parlament, din franceză, înseamnă a vorbi, a discuta, în toată istoria parlamentarismului moldovenesc s-a discutat, s-a încercat, s-a îndrăznit a se merge la unele alianțe, la unele discuții pe interior. Discursul președintelui este ca să meargă într-o discuție cu toate fracțiunile. Eu cred că este o situație foarte bună, pentru că în situația în care suntem, am fi dornici să vină să discute, ar fi, poate interesant ca noi să trecem niște bariere cu partenerii noștri din Platforma DA, din ...”Europa Liberă: Cum depășiți barierele acestea, pentru că se pare că s-au ars toate punțile de dialog? Nicolae Pascaru: „Eu nu cred. În situația aceasta sunt și oponenții noștri politici, care, la un moment, evitau iarăși dialogurile, dar și acuma este o altă conjunctură sau o altă situație politică, mai ales după campania aceasta electorală. Mulți dintre lideri politici de acum gândesc altfel, după rezultatele care au fost. Eu cred că în această situație trebuie de încercat de văzut care este temperatura parlamentului pe interior. Se va încerca să se discute cu toate fracțiunile.”Europa Liberă: Dar cine discută? Igor Dodon este perdantul alegerilor prezidențiale și asta spun deputații din alte partide: ce statut ar avea Igor Dodon să inițieze acest dialog de a face o majoritate parlamentară?Nicolae Pascaru: „Noi nu trebuie să idealizăm într-atât de mult această campanie electorală, care mai mult a fost una simbolică, pentru că atribuțiile șefului statului noi le cunoaștem care sunt și țara este una parlamentară. Din acest scrutin cineva a ieșit învingător și cineva a pierdut această campanie. Având în vedere cum a fost campania, iarăși, sunt multe semne de întrebare. Domnul Igor Dodon este un lider al Partidului Socialist acuma. Maia Sandu, eu cred că acum se gândește totuși pe cine să lase în Partidul PAS președintele partidului, că, după lege, președintele țării nu poate să conducă un partid.”Europa Liberă: Dar Igor Dodon în parlament nu poate iniția discuții, pierzând această funcție de președinte. Nicolae Pascaru: „Eu cred că acuma, cât este în funcție, ar putea. După asta, noi, în interiorul partidului (spun noi, dar eu nu sunt în partid, sunt în echipă), colegii mei, inițiază acea procedură ca președintele Dodon să fie președinte al partidului, ca să putem duce aceste dialoguri parlamentare cu partidele, cu fracțiunile parlamentare, să încercăm să construim o nouă strategie sau o nouă viziune a faptului cum vedem noi lucrurile în parlament.”Europa Liberă: Iată declarația Partidului PAS, care dă de înțeles că nu va accepta propunerea președintelui în exercițiu, Igor Dodon, de a desfășura consultări cu fracțiunile din legislativ, în vederea evitării crizei politice. Într-un mesaj, deputatul PAS, colegul Dvs. din parlament, Sergiu Litvinenco, spune că legea supremă prevede consultări cu șeful statului pentru desemnarea premierului sau dizolvarea parlamentului. Adică, doar în aceste două cazuri se prevăd consultări.Nicolae Pascaru: „Da, dar mai este și situația când legea nu interzice acest dialog. Dl Serghei își are poziția sa. Eu cred că va fi acest dialog, în următoarele săptămâni, chiar și săptămâna aceasta. Am văzut și lideri care își spun poziția privitor la acest subiect. Ceva se va întâmpla.”Europa Liberă: Dl Slusari de la Partidul Politic Platforma DA spune și el că deputații din fracțiune nu vor merge la consultări cu Igor Dodon decât dacă s-ar discuta despre desemnarea unui nou șef al executivului.Nicolae Pascaru: „Eu înțeleg ideile dlui Slusati, pentru că undeva, în culise, se aude că viitorul premier poate să fie Andrei Năstase, care, în toate aceste campanii, fiind satelitul dnei Maia Sandu, își pierde toate puterile politice, tot capitalul politic, și ar vrea să mai îndrăznească să facă un pas înainte, la premier. Fiecare partid, fiecare fracțiune din parlament, partidele politice din afara parlamentului, încearcă să-și construiască o strategie nouă, prin această schimbare de situație de după alegerile prezidențiale. Și o afacere. Vom vedea mai departe care vor fi realitățile, pentru că sunt multe lucruri care trebuie luate în calcul: situația pe intern, situația pe extern, cum ar fi mai bine pentru cetățeni, pentru partidele politice, să meargă mai departe. Pentru că, în sine, această luptă de putere sau această intrigă pe care o fac în politicul moldovenesc, o fac cu un scop. Primul – ca să-și aibă ei dividendele sale, capitalul politic și, mai departe, să-și poată arăta în fața cetățenilor un rezultat, să-și justifice rezultatul. Pentru că ne așteaptă un scrutin și mai interesant, parlamentarele. Pentru noi, fiind o țară parlamentară, sunt foarte importante aceste alegeri. Și jocul acesta politic care se face acum, îndată după alegeri, este foarte important. Trebuie calm, trebuie să lăsăm toate spiritele acestea care au încins societatea în ultimele două luni și, la rege, să ne gândim la o strategie bună pentru țară. Noi avem mai multe oportunități, mai multe direcții în care putem să mergem, dar, iarăși, aceasta reiese din dialogul pe care îl avem în parlament cu colegii noștri.”Europa Liberă: Cât timp ar mai putea să stea în funcție Ion Chicu și guvernul său?Nicolae Pascaru: „Nu putem să spunem sigur, depinde ce va fi în urma negocierilor. Având în vedere că sunt diferite poziții, eu cred că premierul Chicu cu guvernul său este un premier care a trecut țara printr-o criză. Cu toate criticile care sunt, noi situația o ținem, cât de cât, sub control.”Europa Liberă: Dar și dl Chicu, când a fost investit în această funcție, a făcut atunci o declarație, că el acceptă acest post, de șef al executivului, până se va consuma campania prezidențială din toamnă. Nicolae Pascaru: „Eu cred că acest guvern poate să-și continue mandatul mai mult. Dacă vom face schimbări atât de radicale, având în vedere că suntem în pandemie, având în vedere că suntem după situația cu seceta din anul acesta, aceasta poate să fie un rezultat foarte rău al întregii clase politice. Pentru că Maia Sandu este președinte, dar oamenii au niște așteptări foarte mari. Acum, închipuiți-vă că noi am schimbat brusc guvernul, că au venit niște oameni care nu cunosc situația; pentru că în guvern tot este o continuitate de proiecte. Într-o țară civilizată, un guvern se transmite nu peste noapte, ci peste o perioadă de timp. Ar putea să fie o situație foarte negativă, chiar și a președintelui Maia Sandu. Ar fi bine să se gândească toți liderii politici la ce poate să se întâmple.”Europa Liberă: Dar, ne amintim, acum un an, cât de repede a fost destituit Guvernul Sandu.Nicolae Pascaru: „Repede a fost destituit. Fiind dintr-o altă tabără, vreau să vă spun că acest guvern nu a adus atât de mult bine.”Europa Liberă: Dar a existat o continuitate și atunci, în promovarea proiectelor de lege.Nicolae Pascaru: „Sunt de acord, nu s-au adus multe rezultate, așteptate, pentru că mulți au așteptat că vine premier Maia Sandu, și multe ministere, și MAI, și va scoate toate schemele de corupție și va fi un rai pe pământ. Dar am văzut că schimbările, în acele luni de zile, nu s-a întâmplat nimic deosebit, decât că s-a ridicat prețul la lumină, decât că s-a tăiat din HORECA. Omul simplu n-a văzut rezultate.”Europa Liberă: Asta spune opoziția despre cei care au fost atunci la guvernare, dar și cei care sunt astăzi în opoziție spun despre cei care sunt la putere. Nicolae Pascaru: „Întotdeauna va fi așa, un dialog permanent cu conotații de acestea, pentru că, pentru că opoziția întotdeauna se stăruie să găsească acei ganci politic la putere și invers tot. Dintr-o perspectivă, clar, e mai ușor să stai în opoziție și numai să vorbești, fiind la guvernare, mai ai și niște responsabilități.”Europa Liberă: Soarta Guvernului Chicu, oricum, se va decide în parlament.Nicolae Pascaru: „Soarta Guvernului Chicu, se va decide în parlament, așa cum s-a decis soarta la multe-multe alte guverne. Eu cred că dl Chicu nu se ține atât de strâns de acest fotoliu, și el înțelege care este situația și temperatura țării. În perspectivă, cred, el este gata oricând...”Europa Liberă: Să plece?Nicolae Pascaru: „Să plece, dar opinia mea personală e că noi avem nevoie de acest guvern ca să soluționăm niște întrebări și niște probleme.”Europa Liberă: Dvs. știți că în parlament au fost înaintate moțiuni de cenzură, aproape că la limita numărului necesar de voturi se ajunsese, ca să fie destituit guvernul. S-ar putea repeta?Nicolae Pascaru: „Eu cred că aceasta n-a avut nimic cu activitatea guvernului, au fost numai niște pretexte pentru că în orice situație noi găsim și plusuri, și minusuri, mai ales opoziția și puterea. Situația din parlament, cu moțiunile de cenzură, au fost mai mult din spectrul politic. Da, au fost o perioadă de critici foarte dure cu privire la gestionarea pandemiei, și au fost niște greșeli, dar dacă ne uităm la tabloul general, s-a gestionat situația bine. Eu nu știu, în situația dlui Chicu, un alt premier, ar fi putut să gestioneze situația. Dar a fost un joc politic și eu cred că, în urma acestui joc, s-a pus pe masă activitatea guvernului. Să fi fost, iarăși e o opinie de a mea, premier Maia Sandu, în situația aceasta cu pandemia, era mai rău.”Europa Liberă: Dar se mai insistă acuma pe un scenariu posibil, că Igor Dodon și-ar dori funcția de premier și atunci, oricum, lucrurile se vor aranja, într-un fel. Nicolae Pascaru: „Sunt niște mesaje de la oponenții noștri politici, dar eu cred că sunt prea ieșite din scenariul politic.”Europa Liberă: Dar și-ar dori Igor Dodon să ajungă șef de executiv ?Nicolae Pascaru: „Eu cred că nu, și nu într-un asemenea mod. Pentru că jocul politic nu poți să-l faci în așa mod, și cu o lovitură de sabie nu poți să hotărăști toate problemele, mai ales în situația în care suntem noi acum. La o strategie de mică durată, ar fi un rezultat, dar la un joc de durată mai mare, eu cred că mai trebuie de gândit la acest subiect.”Europa Liberă: O reconfigurare a parlamentului ar putea să aducă într-o alianță majoritară PSRM-ul cu deputații Partidului Șor?Nicolae Pascaru: „Find în parlament, eu nu am așa o mare experiență parlamentară, poate încă vreo cinci luni de zile și am să încep să înțeleg. Pentru că a fi în analiza politică și a discuta despre politică și a fi în politică, sincer să vă spun, m-a făcut să amuțesc pe vreo lună de zile și să înțeleg ce se întâmplă, văzând acei deputați de la Șor și cu alții, de la Pro Moldova, cei mai curați deputați din țara noastră, de imagine, că votau împreună cu Partidul PAS și DA împotriva Guvernului Chicu. Și văzând așa prietenie strânsă între ei, în parlament, eu chiar îmi pun întrebarea: cum e posibil ca acești aliați, care atât de rău au vorbit unii de alții, care atât de mult s-au închis în pușcării unii pe alții, dar mai departe ajung la ideea că în alianțele 1,2,3 a mai fost așa joc, numai puțin mai diferit. Politica e diferită, politica, n-aș spune că e murdară, în felul său, dar te duce la așa o situație, că s-au unit. Sau, acuma, să vedem voturile lui Renato Usatîi date pentru Maia Sandu, deschis. Sau Maia Sandu, că o perioadă în urmă, îl numea pe Renato într-un fel, dar acuma...”Europa Liberă: Dacă analizăm toate declarațiile pe care le-a făcut Igor Dodon, iarăși ajungem să se bată cap în cap...Nicolae Pascaru: „Știu, știu, dar politica e așa.”Europa Liberă: Dle deputat, întrebarea era dacă poate să existe o majoritate dintre PSRM și deputații lui Șor sau celor care constituie acuma Platforma Pentru Moldova?Nicolae Pascaru: „Pentru socialiști, ar fi riscant să mergi înainte de parlamentare cu grupul politic Șor, pentru că noi din păcate, tot timpul am criticat. Din păcate, separarea puterilor în stat n-a dat posibilitate grupului de deputați să meargă și să închidă o mare parte din oamenii aceștia care erau implicați în diferite dosare sonore. Dar, acum, să mergem deschis la această alianță ar fi riscant.”Europa Liberă: Deschis nu, dar tacit?Nicolae Pascaru: „Eu nu pot să vă dau un răspuns la acest subiect, dar este clar că trebuie să fie un dialog în parlament cu toate formațiunile. Dar noi, în afară de formațiunile politice avem trei deputați care, iarăși, ar fi bine de discutat cu ei. Ei totdeauna au votat cu noi, și acuma situația este foarte complicată. Ar fi bine ca parlamentarii, toți, să se gândească la acest subiect, pentru că alegerile parlamentare, una după alta, n-ar fi o hotărâre bună pentru țară. Dvs. încercați să mă scoateți la răspunsu: da, Șor e băiat bun...”Europa Liberă: Nu, doar să văd dacă luați în calcul un scenariu care ar duce la o alianță între PSRM și deputații Partidului Șor.Nicolae Pascaru: „Pe Șor îl privim prin prisma celor ce s-au făcut: Aeroportul, miliardul. Noi nu avem răspuns la aceste întrebări. Suntem indignați de ceea ce s-a întâmplat, pentru că aeroportul a fost o joacă comună, inclusiv la partenerii noștri de la PAS, a liderilor Maia Sandu și cu Șor. Din rezultatul politic pe care îl avem, noi putem să construim orice model de virtualitate politică. Pentru că s-a epuizat credibilitatea în moldovenesc, încerc să vă spun ca un deputat care nu este de mult timp acolo. Vedem. Perfect ar fi să facem o coaliție de salvare națională.”Europa Liberă: Din cine să fie creată această alianță?Nicolae Pascaru: „Haideți să venim la PAS și să vorbim cu ei: uitați-vă, voi aveți președintele vostru...”Europa Liberă: Dumneavoastră i-ați debarcat de la guvernare, pe Maia Sandu și executivul său.Nicolae Pascaru: „Da, dar în politică nu trebuie să fie emoții. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu Churchill în 45, omul care a câștigat războiul, care a împărțit Europa împreună cu Stalin, cu aliații din SUA, și mai departe merge într-un proces democratic și partidul lui ia un procent foarte mic. În politică poate să se întâmple...”Europa Liberă: Dar ei v-au spus că nu, nu mai acceptă nici dialog, nici coaliție, nici alianță, nici majoritate, nici nimic.Nicolae Pascaru: „Ceea ce ei spun nu, în dicționarul politic poate să fi poate sau chiar și da. Țineți minte când Maia Sandu nu voia să dea mâna cu dl președinte? Mai departe, acest președinte Dodon i-a devenit prim-ministru.”Europa Liberă: Acum devine mai evident că Maia Sandu n-o să accepte să-i aducă la guvernare pe socialiști.Nicolae Pascaru: „Înțelegem. Mai ales acum, în euforia aceasta care este după victorie, probabil. Vor fi dialoguri. Nu încercați să mă scoateți la...”Europa Liberă: PD a părăsit corabia guvernării, iată acuma, înainte de alegerile prezidențiale.Nicolae Pascaru: „Nu vreau să critic pe nimeni de la PD, colegii noștri, dar dacă e să întrebăm cetățeanul simplu, el nu poate să spună că PD și-a luat multă responsabilitate în urma guvernării. Cu toate că am avut mulți miniștri de la PD. PD a folosit această situație și vedem, când am ajuns în pragul alegerilor, noi vedem că PD și mulți primari de la PD lucrează activ împotriva noastră, ei joacă împotriva noastră.”Europa Liberă: Înseamnă că scârțâia ceva, ceva nu mergea.Nicolae Pascaru: „Dar putea să scârțâie mai tare dacă o parte din PD ședea la pușcărie, și era bine să stea la pușcărie, din câte a făcut liderul cela PD care este în evacuare internațională.”Europa Liberă: Ok, Dvs. ați guvernat cu cei care s-au desprins de Plahotniuc. Nicolae Pascaru: „Dna Valentina, haideți să fim serioși, să vedem prin prisma lucrurilor reale ce se întâmplă. Fiind ei la guvernare atâta timp, eu cred sincer că puțini oameni ar merita să fie în Parlamentul R. Moldova. Avem atâtea cazuri sonore și eu, personal, sincer, nu înțeleg de ce s-au întâmplat multe lucruri. Poate de aceea am și fost sancționați noi, din urma celor ce nu putea să se întâmple.”Europa Liberă: Dle Pascaru, dar când i-ați cooptat la guvernare nu erau tot așa cum îi descrieți acuma?Nicolae Pascaru: „Așa-i politicul, din păcate. Dacă era o formă de guvernare dictatură, poate, probabil, să fie mai ușor, dar în democrație, în momentul când toate puterile sunt separate în stat, noi așteptăm rezultatele de la toate aceste puteri. Inclusiv noi încercăm și credem că se democratizează tot sistemul din R. Moldova. Ceea ce se întâmplă în ultimii ani, când noi avem deținuți politici, avem ostatici din business, care stau în pușcărie, și cineva încearcă să scoată din ei milioane, așa cum a fost acum câțiva ani, eu cred că societatea moldovenească se democratizează. Și Dodon nu a fost cel mai rău președinte, cum spune opoziția. În perioada dlui președinte Dodon nu s-au întâmplat lucruri care s-au întâmplat în perioada celorlalți oameni care au fost la guvernare. Eu, când vorbesc despre președintele Dodon, înțeleg că președintele nu poate să aibă atribuții mari, el are o calitate foarte bună, că poate să-și formeze echipe. Politicianul Dodon este probabil unicul care a adus Moldova atâtea rezultate de sectorul stânga al eșichierul stânga. Vlah este din echipa noastră, bașcanul Găgăuziei, primarul general e în echipa noastră.”Europa Liberă: Acesta e și reproșul cetățenilor, ați avut toată puterea concentrată.Nicolae Pascaru: „Puterea? Dna Valentina, haideți să fim realiști, nu este posibil pe timp de o noapte să iei, cum era, mașina NKVD-ului, și scris „Hleb” (n.r - pâine) pe ea și să-i iei și să-i încarci, cu toate că mulți ar merita să fie încărcați și scuturați de banii poporului. Ceea că nu am fost fermi la un moment... Ați văzut care a fost atacul cu moțiunea de cenzură unu, cu moțiunea de cenzură doi? Înțelegând că în parlament, în acele coaliții, au fost oameni tare diferiți, dar încercam să ne ținem cât de cât, să menținem această stabilitate. Au fost niște lupte crâncene pe interior, dar noi reieșim din aceea că acești oameni, chiar dacă sunt foarte pătați și colorați, încap în parlament, ei sunt trimiși de popor. Același Șor, care o altă parte a biografiei, noi îl vedem undeva prin Guantanamo, pe 150-200 de ani, pentru ceea ce a făcut în R. Moldova, noi înțelegem că pentru acea fracțiune au votat și oamenii. Și procesul acesta democratic, care este la noi, în R. Moldova, nu poți să-l iei și să-l alungi din parlament. Este o procedură democratică.”Europa Liberă: Dar am auzit și voci din rândul alegătorilor care spuneau: dar chiar puterea nu vede că Ilan Șor, care era învinuit în dosarul dispariției miliardului, nu este în R. Moldova, se zice că e fugar, nu pot autoritățile să-l aducă acasă de acolo de unde este el, dacă este în Israel, dar el, toată campania electorală, a fost atât de prezent, de parcă nici nu ar fi certat cu legea? Nicolae Pascaru: „Acuma sunt în comisia fraudelor bancare. Lucrează această comisie de-acuma în decurs de trei luni, cu documentele. Noi înțelegem că sunt instituții care sabotează la un anumit moment și nu trimit hârtiile pe care le cerem. Sunt instituții care au pierdut niște documente, sunt niște instituții care sabotează pe intern...”Europa Liberă: Și nu se pot responsabiliza acești cinovnici ai statului?Nicolae Pascaru: „Dar ei sunt mulți! Sabotează, dna Valentina, aceeași procuratură. Fiind Procuror General, în această perioadă, dl Stoianoglo, în public a avut discurs și a spus – se sabotează. Oamenii care au venit la putere în 2009, au venit o echipă care, dacă e să-i vedem prin prisma aceasta, de integritate, au fost niște hoți și niște bandiți. ”Europa Liberă: Atunci, statul acesta nu e funcțional!Nicolae Pascaru: „Au spus-o mulți – că statul este captiv. Clar că era bine dacă atunci când a fost prim-ministrul în ședința parlamentului să numească statul captiv și să meargă pe o lustrare cum a fost în alte țări, poate mulți își pierdeau funcțiile și nu sabotau lucrurile pe intern. Dar eu cred că, în timp, se vor hotărî aceste probleme. Inclusiv, ar fi foarte bine chiar și opoziția, și puterea care este, să consolidez niște interese naționale. Da, noi trebuie să criticăm, trebuie să ducem acest discurs politic unul împotriva altuia, dar când este interesul național...”Europa Liberă: ... pus în joc, atunci trebuie să existe un consens național!Nicolae Pascaru: „Un argument la acest subiect: când mergea vorba de aeroport, Maia Sandu nu trebuia să se întâlnească cu Rothschild, dar trebuia împreună cu procuratura și cu toți funcționarii care erau, la nivel înalt, să încerce să scoată acel aeroport.”Europa Liberă: Dle Pascaru, sunt și instituții de stat, instituții de drept, care sunt plătite de contribuabilii R. Moldova...Nicolae Pascaru: „Cunoașteți că instituțiile de stat au în interiorul lor mulți funcționari care pur și simplu n-au trăit din banii statului. Sunt mulți funcționari care trăiesc mai bine ca milionarii din businessul moldovenesc sau chiar mai bine. Uitați-vă ce case sunt construite primprejurul orașului. Și Dvs. mai aveți diferite misiuni cu investigațiile. Ei s-au hrănit mulți ani pe acest câmp, acum n-o să dea terenul așa de ușor. Funcționarii sau politicul moldovenesc care este acum trebuie să lupte pentru instituțiile statului.”Europa Liberă: Asta lasă să se înțeleagă că situația în justiție încă lasă mult de dorit. Nicolae Pascaru: „Dar eu nu am idealizat acest segment. Majoritatea care s-au evacuat din R. Moldova, colegi de-ai mei, tineret, este anume din această cauză.”Europa Liberă: Dle Pascaru, haideți să vedem, liderul PSRM, astăzi, este Zinaida Greceanîi?Nicolae Pascaru: „Da.”Europa Liberă: Igor Dodon, așa am înțeles, i-ați propus să revină el la cârma partidului?Nicolae Pascaru: „Echipa a propus. Să nu mă înțeleagă alți colegi greșit, nu sunt membru. Eu sunt membru al echipei și mă mândresc cu aceasta.”Europa Liberă: Da, dar să ne spuneți cum revine dumnealui la cârmă? Trebuie congres, trebuie să se întâmple o ședință extraordinară? Nicolae Pascaru: „Eu cred că în mare parte sunt activul congresului, partidului, care-l vede, în viitor, președinte pe Igor Dodon.Europa Liberă: Deci, oricum, trebuie să convoace congresul.Nicolae Pascaru: „Da, trebuie oricum să convoace congresul. Am înțeles că acest congres va fi convocat în săptămânile următoare. Eu nu văd un alt lider în fruntea acestui partid, pentru că au fost și niște greșeli, dar, în mare parte, președintele Dodon a lucrat în strategie. Este multă critică, noi înțelegem această critică, dar o jumătate de țară, pe interior, în susține pe Președintele Dodon. Și noi credem în acest om, cu toată critica care este.”Europa Liberă: Igor Dodon făcea o declarație în timpul campaniei electorale că următorul președinte al R. Moldova din partea PSRM ar putea să fie Ion Ceban, actualul primar de Chișinău. Acum se vorbește mult că ar putea să apară o rivalitate în sânul socialiștilor și că ar putea să aibă mai multă simpatie Ion Ceban. Nicolae Pascaru: „Ion Ceban este membru al echipei, este unul din liderii puternici ai PSRM-ului, este omul care, noi vedem după rezultatele sale din Chișinău, a făcut mult pentru oraș.”Europa Liberă: Ar putea să ajungă prima vioară în partid?Nicolae Pascaru: „Dar el și așa este prima vioară în partid.”Europa Liberă: Să-i ia locul dlui Dodon ar putea?Nicolae Pascaru: „Eu nu cred că în PSRM este prioritate de a deveni lider sau președinte. Președintele trebuie să lucreze cel mai mult, pentru toți. Dar să vă spun, puterea partidului este anume în numărul de lideri care este. Eu nu văd în partid un om care să fie ca un președinte de colhoz și să zică: tu fă ceea, tu fă ceea etc. O mare parte din hotărârile care se iau, se iau la nivel înalt, de mai mulți lideri care sunt, și aceasta este puterea partidului. Este o eroare dacă mulți se gândesc, chiar din opoziție, că în partidul socialiștilor este o luptă pentru putere și toți visează să fie președinte de partid. Eu cred că trebuie să trecem de acest scrutin, să dăm emoțiile jos, nu numai noi, dar și toată societatea, ne gândim la rece și mergem pe un alt proiect. Oamenii cred în noi. O jumătate de țară crede în noi. S-au pornit multe proiecte pentru țară, pentru Moldova, pentru oamenii care așteptau aceste proiecte, și oponenții noștri cam nu prea au ce da, un proiect sau un program politic, pe viitor, care să ne dea pe noi într-o parte.”Europa Liberă: Tot o să continuați să-i criticați pe oponenți, tot așa cum și ei o să vă critice pe Dvs.Nicolae Pascaru: „Eu cred că această echipă, noi toți, vom fi uniți și vom merge înainte. Este un pericol să începem să destrămăm. Chiar în momentul când cineva, dacă țineți minte, a vrut să treacă din fracțiune, într-un moment dat, totuși, s-a discutat, s-a convins și noi am rămas o fracțiune dură.”Europa Liberă: V-ați referit la deputatul Gațcan?Nicolae Pascaru: „Da. M-am referit la colegul nostru, unul din prietenii mei, dl Gațcan.”Europa Liberă: Igor Dodon a felicitat-o pe Maia Sandu după ce a venit felicitarea liderului de la Kremlin?Nicolae Pascaru: „Nu, nu, nu, Igor Dodon a felicitat-o pe Maia Sandu înainte de felicitarea dlui Putin. Și ieri, în cadrul altei emisiuni, am felicitat-o și eu pe doamna președinte.”Europa Liberă: Mai insistați pe ideea că trebuie să fie dusă la bun sfârșit examinarea contestațiilor fraudelor?Nicolae Pascaru: „La acest subiect, vă spun, noi numaidecât trebuie să atragem atenția la contestațiile pe care le-am depus, e un proces democratic. Maia Sandu, în mare parte, poate nu cunoștea ce se făcea în teritoriu. Eu am fost în Varnița, de exemplu, cu colegii Dvs. de la Europa Liberă. S-au simțit mai multe lucruri la care, pe viitor, trebuie de atras atenția, pentru electoralele care vor avea loc pe viitor. Un lider de partid din Chișinău nu poate să cunoască ce se întâmplă în toate secțiile, pentru că sunt foarte mulți ajutori, consultanți, sunt responsabili în teren, care pot să facă unele greșeli. Noi recunoaștem că am pierdut aceste alegeri pentru că s-a mobilizat toată diaspora, dar au fost foarte multe încălcări. Și pentru a disciplina acest proces democratic electoral pe viitor, trebuie de văzut în trecut, de analizat toată situația și anumite momente de sancționat sau de pregătit pentru ele, pentru ca să avem un scrutin cinstit, fără semne de întrebare. La acest procent pe care îl avem noi, o să atragem atenție și la contestații, dar nu cred că poate să se schimbe ceva brusc în situația aceasta.”Europa Liberă: O să vă împăcați cu gîndul că Maia Sandu este președintele R. Moldova. Și Igor Dodon, apropo, când îi transmite împuternicirile dnei Sandu?Nicolae Pascaru: „Igor Dodon totdeauna a fost educat, de a da mâna, de a... ”Europa Liberă: Va rămâne până pe 24 la președinție?Nicolae Pascaru: „Eu cred că e bine să fie transmise anume în termenul stabilit de lege.”